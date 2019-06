Land und Bahn: Millionensummen in schönere Bahnhöfe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolmirstedt (dpa/sa) - Dutzende Bahnhofsgelände in Sachsen-Anhalt sollen in den kommenden Jahren schöner werden. Bis zum Jahr 2022 sollen 70 Millionen Euro investiert werden, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Es gehe um 80 Stationen, die in diesem Zeitraum entweder tatsächlich umgebaut werden sollen oder bei denen weitere Maßnahmen geplant werden. Das vereinbarten Vertreter der Bahn am Freitag mit Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) in Wolmirstedt.

Der dortige Bahnhof ist auch im Programm: Er soll bis 2022 für rund 3,5 Millionen Euro eine neue Unterführung und Aufzüge bekommen. Eines der größten Vorhaben ist der Bahnhof in Stendal, der den Angaben zufolge in den nächsten zweieinhalb Jahren für 16 Millionen Euro unter anderem neue Bahnsteige und neue Aufzüge bekommen soll. Auch die Welterbestadt Quedlinburg soll in diesem Zeitraum für 3,5 Millionen saniert und verschönert werden.

In den nächsten Monaten ist der Bahnhof Köthen gesperrt, weil seine zum Teil mehr als 100 Jahre alte Stellwerkstechnik ausgetauscht und an Gleisen und Oberleitungen gebaut werden soll. Die Bahnsteige und das Gebäude selbst stehen zunächst nicht im Fokus, doch das Bahnhofsprogramm soll das ändern: In diesem Jahr sollen zumindest die Planungen für die Erneuerung von Bahnsteigen und Fußgängertunnel beginnen, hieß es.

Das Bahnhofsprogramm von Bahn und Land besteht seit 2010 und ist nun zum wiederholten Male verlängert worden. Über das Programm haben den Angaben zufolge bereits in der Vergangenheit Dutzende Stationen neue Bahnsteige und mehr Barrierefreiheit bekommen.