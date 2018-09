Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiltingen/Wellen/Laurenburg (dpa/lrs) - Das Sturmtief "Fabienne" hat am Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr verursacht. Am Nachmittag mussten drei Bahnstrecken wegen des Sturms gesperrt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Außerdem sei auf einigen zweigleisigen Strecken wegen Sturmschäden nur noch ein Gleis befahrbar. Hier komme es zu Verzögerungen.

Die Strecke Trier-Saarbrücken zwischen Saarburg und Wiltingen sowie die Strecke Trier-Perl im Bereich Wellen (Kreis Trier-Saarburg) mussten wegen umgestürzten Bäumen und Ästen in der Oberleitung gesperrt werden. Wie lange die Strecke nicht befahrbar bleibt, war am Sonntag unklar. "Die Einsatzkräfte sind mit Hochdruck bei der Arbeit", sagte ein Bahnsprecher. Es gebe Bemühungen, einen Schienenersatzverkehr einzurichten.

Zwischen Obernhof und Laurenburg (Rhein-Lahn-Kreis) kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Verletzt wurde laut Deutscher Bahn niemand. Die Strecke war zunächst gesperrt.