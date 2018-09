Länderbahn stellt Verkehr wegen Sturms

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Wegen zahlreicher umgestürzter Bäume ist der Zugverkehr auf den Strecken der Oberpfalzbahn, der Vogtlandbahn, des Alex-Nord des Trilex und der Waldbahn am Sonntagabend komplett eingestellt worden. Die Züge fuhren noch zu den nächstgrößeren Bahnhöfen, in denen sie verbleiben sollten, wie das Unternehmen Länderbahn am Sonntagabend mitteilte. Ein Busnotverkehr könne nicht eingerichtet werden. Das Team der Länderbahn kümmere sich um die Reisenden und organisiere den Weitertransport. Das Sturmtief "Fabienne" war am Sonntag über Süd- und Mitteldeutschland gezogen. Die Länderbahn geht davon aus, dass die Züge am Montagmorgen wieder fahren - allerdings werde es voraussichtlich noch zu Beeinträchtigungen kommen.