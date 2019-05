Stuttgarter Netz: Neu-Betreiber für starken Schienenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit dem Betreiberwechsel im Stuttgarter Schienennahverkehr können bald rund 30 Prozent mehr Fahrgäste in den Regionalzügen fahren. Das teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag mit. Vom 9. Juni 2019 an übernehmen die privaten Bahnunternehmen Abellio und Go-Ahead zeitlich gestaffelt den Regionalzug-Betrieb auf den durch Stuttgart führenden Bahnstrecken von der Bahntochter DB Regio. Der Wechsel werde Verbesserungen bei den Takten und den Zugkapazitäten mit sich bringen, sagte Hermann.

Auch Lieferschwierigkeiten des Zugherstellers Bombardier sollen kaum Auswirkungen auf Pendler im Stuttgarter Netz haben. Zwar würden nur zwei von 16 Zügen für das private Bahnunternehmen Abellio zum Betriebsstart im Juni pünktlich fertig, sagte Roman Müller, Geschäftsführer von Abellio Baden-Württemberg. Aber in der Anfangsphase soll der Fahrplan mit Ersatzzügen etwa von der DB Regio fast in vollen Umfang angeboten werden.