Stuttgart (dpa/lsw) - Thorsten Krenz wird neuer Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn im Südwesten. Der 42-Jährige löst Anfang des Jahres Sven Hantel ab, der den Posten seit Mai 2015 inne hat, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Politologe Krenz ist derzeit noch Leiter des Hauptstadtbüros des Konzerns in Berlin.