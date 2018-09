Rügendamm über sechs Wochen für Bahnverkehr gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Wegen umfangreicher Bauarbeiten wird der Rügendamm für den Bahnverkehr von Montag an für sechs Wochen gesperrt. Die Deutsche Bahn will eigenen Angaben zufolge die Schienen, die insgesamt 904 Brückenbalken und den Korrosionsschutz auf dem über einen halben Kilometer langen Abschnitt erneuern. Autos können weiter über den Rügendamm fahren. Bahnreisende müssen allerdings in Stralsund beziehungsweise auf Rügen in Busse umsteigen. Den Fahrgästen wird empfohlen, sich rechtzeitig über die Abfahrtszeiten zu informieren, da es bis zu einstündige frühere beziehungsweise spätere Fahrzeiten kommen könne, wie die Bahn weiter mitteilte.

Die Deutsche Bahn will die Sperrung zudem auch für Arbeiten auf der Insel Rügen nutzen. So sollen die nächsten Voraussetzungen für das neue elektronische Stellwerk Bergen geschaffen werden. Dazu müssten Oberleitungen und Gleise im Bahnhof Bergen umgebaut werden. Zudem würden einige Kilometer Gleis zwischen Bergen und Sassnitz instandgesetzt, ein Bahnübergang modernisiert und Weichen in Samtens und Lietzow ausgetauscht.