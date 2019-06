Bahnverkehr auf dem Rügendamm fünf Stunden unterbrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Wegen eines technischen Defekts ist der Bahnverkehr auf der Rügendammbrücke bei Stralsund am Donnerstag fast fünf Stunden unterbrochen gewesen. Als erstes mussten am Morgen 180 Reisende eines Intercitys von Binz nach Berlin am Bahnhof Altefähr in Busse nach Stralsund umsteigen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Erst von 13.45 Uhr an hätten wieder Züge über die Brücke fahren können. Bis dahin seien die Passagiere von etwa 15 Zügen mit Bussen über die Rügenbrücke befördert worden. Es sei schwierig gewesen, unplanmäßig dafür Busse zu bekommen, sagte der Sprecher. Auch Taxis seien eingesetzt worden. Die Rügendammbrücke soll sich nach einer Öffnung für Schiffe nicht wieder vollständig geschlossen haben. Sie müsse jetzt repariert werden. Wegen des technischen Problems ist auch der Schiffsverkehr behindert.