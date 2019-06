Umleitungsstrecke der Bahn nach Böschungsbrand gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa) - Wegen eines Böschungsbrandes ist ein Abschnitt einer Bahnstrecke zwischen Saalfeld in Thüringen und Bamberg in Bayern zwischenzeitlich gesperrt worden. Wegen der Sperrung des Erfurter Bahnknotens waren auf der Strecke am Samstag auch ICE-Züge nach Leipzig, Halle und Berlin unterwegs, sowie nach Nürnberg und München, wie die Deutsche Bahn bei Twitter mitteilte. Demnach wurde der Brand gelöscht. Reisende müssten aber mit Verspätungen rechnen, weil Züge zurückgehalten wurden.