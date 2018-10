Weniger Baustellen, neue Züge: Bahn stellt Neuerungen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Im nächsten Jahr soll es weniger Bahn-Baustellen und neue Züge geben - jedenfalls für manche Strecken. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember will die Bahn auf der IC-Strecke Stralsund - Hamburg - Karlsruhe die jahrzehntealten IC-Züge durch ICEs ersetzen, teilte die Bahn am Dienstag in Rostock mit. Sie sollen mehr Komfort bieten und pünktlicher werden. Auf den beiden Strecken von Stralsund und Rostock nach Berlin soll es an den Wochenende veränderte An- und Abfahrtszeiten sowie neue Direktverbindungen, etwa nach Jena, Dresden und Frankfurt geben.

Die Baustellen sollen weniger werden. Neben dem vollständigen Umbau des Warnemünder Bahnhofs sollen die Strecke Rostock - Berlin weiter ausgebaut, moderne Leittechnik installiert und Bahnhöfe modernisiert werden. Die Fahrtzeit soll von fast drei auf unter zwei Stunden sinken. Zudem sollen die Gleise für schwere Güterzüge ausgebaut werden, um den Rostocker Hafen zu stärken.