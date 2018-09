Vom Saarland bis zu Spanien: Bahn eröffnet Frachtstrecke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Perpignan/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Bahn will am (heutigen) Dienstag im südfranzösischen Perpignan eine neue Frachtverbindung nach Saarbrücken offiziell eröffnen. Die Züge transportieren sowohl Container als auch Sattelschlepper-Anhänger, wie die deutsche Botschaft in Paris mitteilte. Perpignan liegt nahe der Grenze zu Spanien.

François Trouquet, Vize-Direktor der Verkehrs-Plattform Pyrénées-Méditerranée in Perpignan, ergänzte, dass die Züge bereits seit vergangenem Monat fünf Mal in der Woche fahren. Zuvor habe es wegen des monatelangen Bahnstreiks in Frankreich Einschränkungen gegeben.

Die knapp 1000 Kilometer lange Strecke sei die einzige Frachtverbindung über die Schiene von Perpignan aus nach Deutschland, hieß es. Die Eröffnung der Route findet im Rahmen der deutsch-französischen Woche in der südfranzösischen Region Okzitanien statt.