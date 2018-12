Störung und liegengebliebene S-Bahn blockieren Stammstrecke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Pendler in München haben am Montagmorgen einmal mehr mit der S-Bahn zu kämpfen gehabt. Wegen einer Signalstörung zwischen Ostbahnhof und der Haltestelle Rosenheimer Platz sowie eines am Rosenheimer Platz liegengebliebenen Zugs war die Stammstrecke quer durch die Innenstadt weitgehend stillgelegt. Lediglich die Linie S6 fuhr, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn in München sagte. Von 7.00 Uhr bis etwa 8.30 Uhr endeten alle anderen S-Bahnen vorzeitig oder wurden umgeleitet. Erst gegen Mittag hatte sich der Betrieb eingependelt, so dass alle Züge nach Takt fuhren.

Ob es einen Zusammenhang zwischen der Signalstörung und dem liegengebliebenen Zug gibt, müsse noch geklärt werden, sagte die Sprecherin. Ein technischer Defekt habe die S-Bahn lahmgelegt.

Täglich nutzen rund 840 000 Menschen die S-Bahn in München. Das sind mehr als zwei Drittel der Passagiere im Schienenverkehr Bayerns. Regelmäßig gibt es Ausfälle und Verspätungen auf der Stammstrecke.