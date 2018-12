S-Bahn-Verkehr in München gestört: Lkw-Plane in Oberleitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der S-Bahn-Verkehr in München ist am Adventssamstag zeitweise zum Erliegen gekommen. Zunächst war am Nachmittag die S-Bahn-Stammstrecke wegen einer Meldung über Menschen im Gleis gesperrt worden, wie eine Bahnsprecherin am Samstag sagte. Die Bundespolizei gab nach rund einer Stunde Entwarnung. Sie habe keine Menschen im Bereich des Rosenheimer Platzes auffinden können. Kurz nach der Stammstrecken-Sperrung legte eine Lkw-Plane, die am Heimeranplatz in die Oberleitung gekommen war, zusätzlich den Verkehr lahm.

Zahlreiche Menschen, die wegen des Fußballspiels Bayern München gegen Nürnberg und für Weihnachtseinkäufe in der Stadt waren, strandeten an den S-Bahnhöfen. Gegen 14.30 Uhr lief der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke wieder an, dennoch kam es zu Verzögerungen und Zugausfällen.

Rund 840 000 Menschen nutzen die S-Bahn in München täglich. Regelmäßig gibt es massive Ausfälle und Verspätungen auf der Stammstrecke. Der Grund: Im Bereich der Innenstadt verkehren die S-Bahnen dicht getaktet und meist auf zwei Gleisen. Bleibt ein Zug beispielsweise liegen, stauen sich die Züge dahinter.

Die Bahn baut derzeit eine zweite Stammstrecke. Läuft alles nach Plan, sollen 2026 die ersten Züge rollen. Das rund vier Milliarden Euro teure Projekt soll die Kapazitäten der chronisch überlasteten Strecke durch die Münchner Innenstadt fast verdoppeln. Kernstück ist ein sieben Kilometer langer Tunnel, der bis zu 40 Meter unter der Erde verlaufen wird.