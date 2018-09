Keine Probleme bei Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München verläuft nach Plan. "Alle Ersatzbusse sind im Einsatz und bislang gab es keine Zwischenfälle", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage. Die Strecke quer durch die Münchner Innenstadt ist seit Freitagabend bis voraussichtlich etwa 5.00 Uhr am kommenden Montag wegen Bauarbeiten gesperrt. Laut Bahnsprecher gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der angekündigte Termin für das Ende der Baumaßnahmen nicht eingehalten werden kann.

Die Stammstrecke ist an diesem Wochenende zwischen den Bahnhöfen Pasing und Hackerbrücke gesperrt, weil eine Fußgängerbrücke über das Gleisbett zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke gebaut werden soll. Nur die S-Bahn-Linie 6 fährt im 20-Minuten-Takt zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof durch den Tunnel unter der Münchner Innenstadt. Die weiteren Linien beginnen und enden am Hauptbahnhof, in Pasing oder am Ostbahnhof. Die Sperrung nutzt die Deutsche Bahn außerdem, um den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke weiter vorzubereiten und Gleise zu erneuern.