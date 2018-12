Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr in München und Nürnberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der S-Bahn-Verkehr in München und Nürnberg ist wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn erheblich eingeschränkt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag mitteilte, verkehrten auf der Münchner Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof derzeit drei Ersatzzüge, es müsse aber mit erheblichen Verspätungen gerechnet werden.

Der S-Bahn-Verkehr zum Münchner Flughafen sei komplett eingestellt worden. An den Bahnhöfen in Ismaning und Feldmoching sei ein Taxi-Pendelverkehr in Richtung Flughafen eingerichtet worden. Auch nach dem voraussichtlichen Streikende gegen 9 Uhr werde es heute noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen, so der Sprecher weiter.

Im Stadtgebiet Nürnberg fahren laut dem Bahnsprecher zur Zeit keine Züge. Der S-Bahn-Verkehr sei dort komplett eingestellt worden.