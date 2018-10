Bahn-Bauarbeiten nach Plan: Strecke Essen-Mülheim frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen/Mülheim (dpa/lnw) - Aufatmen für Pendler: Nach mehr als zweiwöchiger Sperrung der Schienen zwischen Mülheim und Essen rollen die Züge auf der wichtigen Ruhrgebietsverbindung wieder. Die Bauarbeiten seien nach Plan verlaufen, so dass alle Züge des Fern- und Nahverkehrs am Montag ab 04.00 Uhr wieder nach regulärem Fahrplan fahren könnten, hieß es bei der Bahn.

Während der gesamten Herbstferien hatte die Bahn auf der Strecke an mehreren Stellen gebaut. Fernzüge wurden umgeleitet und hielten nicht in Bochum, Essen und Mülheim. Die wichtigen Pendler-Regionalbahnen RE1 und RE6 fuhren zwischen Dortmund und Duisburg ebenfalls eine andere Strecke. S-Bahnen fielen ganz aus und wurden durch Busse ersetzt.

Die Einschränkungen seien von den meisten Reisenden gut aufgenommen worden, meinte ein Sprecher kurz vor Abschluss der Maßnahme. Bereits in den Osterferien hatten Bahnbauarbeiten an der Strecke ganz ähnliche Auswirkungen gehabt. "Die Pendler waren vorbereitet", sagte der Bahnsprecher.

Die Bahn hatte den Abriss einer Autobrücke über die Gleise bei Mülheim zum Anlass genommen, in dem Zeitraum gleich mehrere Baustellen einzurichten. So wurden neue Kabel für den Ausbau des elektronischen Stellwerks in Duisburg verlegt, außerdem wurden neue Weichen für den Rhein-Ruhr-Expresse RRX gelegt. Auch am Bahnhof Mülheim wurde modernisiert.