Neue Bahnsteige am Magdeburger Hauptbahnhof gehen in Betrieb

Magdeburg (dpa/sa) - Nach rund einjähriger Sanierung können Reisende am Magdeburger Hauptbahnhof bald wieder die meisten Gleise nutzen. Die neuen Bahnsteige 2 bis 5 sollen am 12. Mai in Betrieb genommen werden, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Der provisorisch errichtete Bahnsteig 13 wird dann abgebaut.

14 Monate lang konnten Züge wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen nur die Hälfte der Gleise nutzen. Für letzte Arbeiten zur Inbetriebnahme der neuen Bahnsteige wird der Bahnhof in der Nacht auf den 12. Mai komplett gesperrt. Es gilt dann ein Ersatzfahrplan.

Ganz fertig sind die Baumaßnahmen am Magdeburger Hauptbahnhof damit aber noch nicht. Als nächstes stehen den Angaben zufolge unter anderem die Sanierung der Empfangshalle und des Fußgängertunnels an. Die Bahn plant, dass die Arbeiten bis Oktober 2020 abgeschlossen werden. Insgesamt werden in Magdeburg laut Bahn mehr als 500 Millionen Euro investiert.