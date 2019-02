Gericht entscheidet über Rettungsplätze an ICE-Strecke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/th) - Das Bundesverwaltungsgericht will heute über Klagen gegen die Größe von Rettungsplätzen an der ICE-Neubaustrecke in Thüringen entscheiden. Den Richtern liegen Klagen des Landes sowie des Landkreises Sonneberg und des Ilm-Kreises vor. Diese halten die Rettungsplätze an mehreren ICE-Tunneln für zu klein und fordern eine Erweiterung der Flächen. Eine Richtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes sieht im Normalfall 1500 Quadratmeter vor. In der mündlichen Verhandlung hatten Vertreter der Feuerwehr die Vergrößerung gefordert, damit bei einem Unglück betroffene Fahrgäste geborgen und versorgt werden könnten.