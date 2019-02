Castings an Bahnhöfen: Bahn sucht neue Mitarbeiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund 1890 neue Mitarbeiter einstellen. Darunter sind rund 160 Lokführer und 170 Fahrdienstleiter sowie 130 Servicekräfte, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Neben Azubis setzt die Bahn auch auf Seiteneinsteiger, um den Personalbedarf zu decken. Mit Castings an Bahnhöfen oder direkt im Zug wirbt das Unternehmen um Fachkräfte, spezielle Virtual-Reality-Brillen sollen einen realistischen Einblick in Bahn-Berufe bieten.

"Einstellungen in diesem Umfang sind enorm, noch dazu auf dem aktuell sehr umkämpften Arbeitsmarkt", sagte Personalvorstand Martin Seiler. Er gab sich aber angesichts jüngster Tarifabschlüsse optimistisch, mit attraktiven Bedingungen Mitarbeiter anzulocken. Den Angaben nach sollen in Sachsen rund 1100 neue Mitarbeiter hinzu kommen, in Sachsen-Anhalt sind es 570 und in Thüringen 220 Fachkräfte.

Um das zusätzliche Personal möglichst schnell zu qualifizieren, erhöht die Bahn in diesem Jahr ihre Ausbildungskapazitäten um ein Drittel. Bereits 2018 hatte das Unternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund 2270 neue Mitarbeiter geworben.