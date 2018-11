Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberlahnstein (dpa/lrs) - Wegen einer Weichenstörung ist am Montagmorgen die rechtsrheinische Bahnstrecke in einem Abschnitt gesperrt gewesen. Wie eine Bahn-Sprecherin sagte, war die Strecke zwischen Oberlahnstein und Kamp-Bornhofen in Richtung Wiesbaden betroffen. Die Sperrung habe von 6.00 und 7.50 Uhr gedauert. Auch Fahrgäste, die mit dem Betreiber VIAS in der Gegenrichtung unterwegs waren, wurden gebeten, in Busse umzusteigen.