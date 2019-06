Bahn sperrt Knoten Köthen: Ticketpreise variieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köthen (dpa/sa) - Von Dienstag an sperrt die Bahn wegen Bauarbeiten den Knoten Köthen fast komplett: Wer in den kommenden Monaten von dem Bahnhof an- oder abreisen will, sollte die Ticketpreise beachten. Günstig seien Fahrten mit den angebotenen Ersatzbussen zum kleinen Bahnhof Sachsendorf beziehungsweise nach Halle, um dort in Züge umzusteigen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Diese Wege seien von den Planern beispielsweise für Fahrten nach Magdeburg oder Halle als sinnvollste Option identifiziert und mit günstigen Preisen versehen worden. Die Verbindungsauskunft der Bahn wirft auch die Möglichkeit aus, mit dem Zug nach Dessau zu fahren und dort umzusteigen. Diese Tickets sind ein Vielfaches teurer.

Kritiker wie der Fahrgastverband Pro Bahn warfen den Planern deshalb Wortbruch vor. Es sei versprochen worden, dass sich wegen der nötigen Umleitungen zwar die Fahrzeit verlängere, aber nicht der Preis, sagte Verbandssprecher Tom Bruchholz. Die Bahn habe sich mit dieser pauschalen Formulierung wohl etwas missverständlich ausgedrückt, räumte ein Unternehmenssprecher ein. Es sei stets die schnellste Verbindung mit den wenigsten Umstiegen gemeint gewesen. Und daran halte sich die Bahn mit den Ticketpreisen über die Ersatzbuslösung.

Der Bahnhof Köthen ist wegen umfangreicher Bauarbeiten von Dienstag an bis Mitte Dezember größtenteils gesperrt. Die Sperrung trifft auch die viel genutzte Pendlerstrecke Magdeburg-Halle. Die Linien zwischen beiden Städten werden über Dessau und Bitterfeld umgeleitet. Nur jeder zweite Intercity hält dann in Halle. In der jeweils anderen Stunde kann zwischen Magdeburg und Halle die eigens eingerichtete Regionalexpress-Linie 8 genutzt werden, so der Bahnsprecher.