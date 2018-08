Körperkameras für Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn wird in Hamburg von Donnerstag an mit Körperkameras (Bodycams) ausgestattet. Nach Berlin, Köln und Nürnberg sei Hamburg der erste Standort im Norden, an dem die neue Technik eingesetzt werde, teilte die Bahn mit. Vorgesehen sind sie vor allem für Mitarbeiter am Hamburger Hauptbahnhof und in den S-Bahnstationen in der Innenstadt.

"Bodycams sichern Beweismaterial und schützen vor Angriffen. Das bedeutet mehr Sicherheit für DB-Mitarbeiter und Bahnkunden", sagte der Sicherheitschef der Deutschen Bahn AG, Hans-Hilmar Rischke. Ein vorbeugender Effekt gehe vor allem vom eingebauten Monitor aus, der einem Angreifer das eigene Verhalten zeige. In Hamburg wurde etwa die Hälfte der 300 Sicherheitskräfte für diesen Kamera-Einsatz geschult.