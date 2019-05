Bombenfund: 12 400 Menschen von Evakuierungen betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa) - Wegen der geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe am Hauptbahnhof in Halle müssen nach Angaben der Stadt mehrere Straßenzüge und Einrichtungen evakuiert werden. Dazu gehören sieben Pflegeheime, sechs Schulen, eine Kindertagesstätte und fünf Einrichtungen der Kindertagespflege. Betroffen seien rund 12 400 Menschen. In den Straßen werde über Lautsprecher zur Lage informiert. Anwohner könnten in einer Turnhalle unterkommen.

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Vormittag 100 Meter neben dem Bahnhof bei Bauarbeiten gefunden worden. Experten wollten sie vor Ort unschädlich machen.