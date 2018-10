Baustellenparty am Hauptbahnhof Halle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Saale (dpa/sa) - Fahrgäste und Interessierte können sich ein Bild von den Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Halle (Saale) machen. Bei einer Baustellenparty gewährt die Deutsche Bahn am heutigen Samstag in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr einen Blick darauf, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Umbauarbeiten am Bahnhof gehen nun in ihre letzte Phase und sollen 2019 abgeschlossen werden. Der Bahnhof soll dabei komplett barrierefrei gestaltet werden. Das gilt sowohl für die Bahnsteige als auch für die Geschäfte im Bahnhofsgebäude.

Über den aktuellen Stand können sich Besucher nun bei Führungen einen Eindruck verschaffen. Zudem ist ein buntes Familienprogramm mit Kinderunterhaltung geplant. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die hallesche Band "Reiche Söhne". Bei der Bahnhofsrallye können Besucher zudem Preise wie einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro gewinnen.