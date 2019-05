13. Mai 2019 10:31 Bahn - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist am Montag der Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen gesperrt worden. Züge wurden über den benachbarten Fernbahnhof umgeleitet. Vereinzelt sei es dadurch zu Verspätungen gekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Betroffen waren die S-Bahn-Linien 8 und 9. Die Bundespolizei untersuchte nach eigener Darstellung das herrenlose Fundstück. Um was es sich dabei genau handelte, war zunächst unklar.