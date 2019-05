Einstiegslotsen sorgen für pünktliche Abfahrten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Regionalverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof gibt es ab sofort dauerhaft Einstiegslotsen. Ein Pilotversuch im vergangenen Jahr sei erfolgreich verlaufen und die Züge bis zu 40 Sekunden pünktlicher abgefahren, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn einigten sich demnach darauf, bis vorerst Ende des Jahres an Werktagen zwischen 15.00 und 19.00 Uhr jeweils vier Einstiegslotsen für einen schnelleren Ablauf an den Bahnsteigen im S-Bahnhof einzusetzen.

Am Hauptbahnhof in Frankfurt seien täglich rund 470 000 Besucher unterwegs, von denen viele die Regionalzüge nutzten, sagte ein Bahn-Sprecher. Durch die hohe Nachfrage komme es zu hohen Wechselzeiten, wenn Fahrgäste aus- und einsteigen. An anderen hessischen Bahnhöfen gebe es derzeit keine Pläne für den Einsatz von Einstiegslotsen.