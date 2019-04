Bahn steckt rund eine halbe Million in den Lärmschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Mainz (dpa/lrs) - Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr rund 500 000 Euro in Lärmschutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz investiert. Einem Bahnsprecher zufolge lag der Schwerpunkt im Mittelrheintal. Dort verlaufen auf beiden Seiten des Flusses Schienentrassen, rechtsrheinisch handelt es sich um eine der wichtigsten Bahnstrecken für den Güterverkehr in Europa.

Zumindest 2018 gab die Bahn mit den rund 500 000 Euro in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern eher wenig für den Lärmschutz aus. In Hessen ließ sich die Bahn den Lärmschutz in dem Jahr rund 40 Mal mehr kosten. Auch in Bayern (rund 21 Millionen), Nordrhein-Westfalen (rund 16 Millionen) Niedersachsen (rund 13 Millionen), Baden-Württemberg (rund 11 Millionen) und Schleswig-Holstein (rund sieben Millionen) gab die Bahn mehr Geld für Lärmschutzwände, Güterzugumrüstungen und ähnliche Maßnahmen aus. Selbst im Stadtstaat Berlin investierte die Bahn sechs Mal mehr als in Rheinland-Pfalz.

Dem Sprecher der Deutschen Bahn zufolge soll sich das in den kommenden Jahren ändern: Langfristig wolle die Bahn bis zu 100 Millionen Euro für den Lärmschutz im Mittelrheintal ausgeben. Seit vielen Jahren protestieren dort Menschen gegen Bahnlärm. Nun soll eine Machbarkeitsstudie für eine Alternativtrasse abseits des Rheins durch den Westerwald und den Taunus angefertigt werden.