Böschungsbrand bei Fulda: Bahnstrecke wieder frei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Böschungsbrand an einem Gleis in Osthessen hat am Mittwochabend den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn über mehrere Stunden behindert. Auch der ICE-Betrieb sei betroffen gewesen, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen. Die Züge wurden unter anderem über die Strecke Frankfurt-Kassel umgeleitet.

Der Brand zwischen Flieden und Neuhof (Kreis Fulda) wurde laut Sprecher gegen 18 Uhr gemeldet. Am späten Abend wurde der vielbefahrene Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Schlüchtern und Fulda wieder freigegeben.