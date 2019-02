Bahn - Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens "Rodelblitz" ist in die Saison gestartet. Der historische Dampflokzug brachte Fahrgäste am Samstag in die Wintersportgebiete im Thüringer Wald. Gefahren wurde die Strecke von Erfurt über Steinbach-Hallenberg nach Eisenach, teilte die Deutsche Bahn mit. In Steinbach-Hallenberg herrschen derzeit wie in großen Teilen des Thüringer Waldes gute Bedingungen zum Rodeln und Skifahren.

Allein dort seien etwa 30 Kilometer Skiwanderwege präpariert. Außerdem sei ein Besuch im Metallhandwerksmuseum Steinbach-Hallenberg möglich, das die jahrhundertealte Tradition von Bergbau und Eisenverarbeitung in der Region zeige.

Auch am Sonntag fahre der historische Dampfzug von Erfurt über Arnstadt, Plaue, Zella-Mehlis, Steinbach-Hallenberg nach Eisenach und kehre nachmittags wieder zurück in die Landeshauptstadt. Den "Rodelblitz" gibt es nach Bahn-Angaben seit 21 Jahren im Winter. Weitere Fahrten seien an den kommenden beiden Februar-Wochenenden geplant - dann von Eisenach nach Arnstadt.