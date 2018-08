Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eppstein/Berlin (dpa/lhe) - Der Bahnhof von Eppstein ist zum kundenfreundlichsten Bahnhof Deutschlands gewählt worden. Der Bahnlobby-Verein Allianz pro Schiene zeichnete ihn am Freitag in Berlin mit dem begehrten Titel "Bahnhof des Jahres 2018" aus. Das historische Gebäude sei nach seiner liebevollen Sanierung zu einer zentralen Anlaufstelle für Bürger, Ausflügler und Pendler geworden, befand die Jury. Die Eppsteiner Bürgerschaft habe sich mit dem neugestalteten Bahnhof eine Perle inmitten der Metropolregion Rhein-Main geschaffen.

Vor allem überzeugte die Tester das vielfältige Nutzungskonzept aus Gastronomie, Tourismus und Bürgerservice: In dem Haus ist unter anderem das Bürgerbüro der Stadt untergebracht. Pendler können so auf dem Weg ins Büro etwa ihre Behördengänge erledigen. Zudem gibt es ein Restaurant, das abends auch ein Kulturprogramm anbietet.

"Wir sind superstolz, dass es geklappt hat", sagte Erste Stadträtin Sabine Bergold (CDU). Der millionenschwere Umbau des Areals sei ein Projekt gewesen, das die Stadt herausgefordert habe. "Aber wir haben einen sehr schönen Ort in der Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen." Aus einem dunklen Fleck sei ein offenes und helles Schmuckstück geworden.

Das 1903 errichtete Bahnhofsgebäude stand seit 1990 leer. Im Jahr 2004 verkaufte es die Deutsche Bahn an die Stadt Eppstein. Im Mai 2007 wurde der Sandsteinbau nach einer Kernsanierung wiedereröffnet. Es folgte die Umgestaltung des angrenzenden Areals, das 2016 in Betrieb genommen wurde. Inzwischen halten am Eppsteiner Bahnhof täglich 105 Züge. Insgesamt nutzen pro Tag rund 2500 Menschen den Bahnhof.

Zuletzt bekamen in Hessen Marburg (2015), Oberursel (2013) und Darmstadt (2010) den Titel. Zusammen mit Bayern verfügt Hessen mit insgesamt fünf Auszeichnungen damit über die meisten Siegerbahnhöfe. Neben Eppstein wurde in diesem Jahr auch Winterberg im Hochsauerland (Nordrhein-Westfalen) prämiert. Die Auszeichnung wurde zum 15. Mal vergeben.