Zugverkehr nach Schaden in Elmshorn weiter gestört

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elmshorn (dpa/lno) - Wegen eines Oberleitungsschadens am Bahnhof Elmshorn ist der Zugverkehr in der Region weiterhin beeinträchtigt. Das zweite Gleis zwischen Tornesch und Elmshorn konnte nicht wie erhofft am Dienstagvormittag wieder freigegeben werden, wie ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Freigabe werde nun für den Nachmittag angestrebt. Das erste Gleis auf der Strecke kann seit Montagabend wieder befahren werden.

Nach Angaben der Bahn hatte ein Intercity am Montag die Oberleitung abgerissen. Diese sei auf einen Zug der Nordbahn gefallen. In der Folge gab es zahlreiche Verspätungen und Ausfälle. Auf der Strecke Hamburg-Kiel fuhren die Züge laut Deutscher Bahn am Dienstag wieder durchgängig. Wer nach Flensburg wollte, musste in Neumünster umsteigen. Züge aus Westerland nach Hamburg endeten zunächst weiterhin in Elmshorn.