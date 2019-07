Leichtsinnige Menschen stoppen Zugverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elmshorn (dpa/lno) - Leichtsinnige Menschen haben am Montagnachmittag die Fahrpläne der Bahn an Schleswig-Holsteins Westküste durcheinander gewirbelt. Weil Personen im Gleis entdeckt wurden, wurde der Zugverkehr im Bereich des Bahnhofs Elmshorn (Kreis Pinneberg) gestoppt, wie die Bahn ihren Fahrgästen auf Twitter mitteilte. Ob Kinder neben den Schienen spielten oder Erwachsene in den Hecken Brombeeren pflückten, war nicht bekannt, sagte ein Bahnsprecher. Beim Eintreffen der Polizei waren die Gleise wieder frei. Für die Reisenden ergaben sich durch die Sperrung 15 Minuten Zwangspause.