Bahnprobleme nach Oberleitungsschaden in Elmshorn halten an

Elmshorn (dpa/lno) - Der Oberleitungsschaden im Bereich des Elmshorner Bahnhofs beeinträchtigt weiterhin den Bahnverkehr im westlichen Schleswig-Holstein. Ein Gleis wurde mittlerweile wieder freigegeben. Das zweite Gleis werde voraussichtlich am Dienstagmittag wieder befahrbar sein, teilte eine Bahnsprecherin am Morgen mit. Züge aus Richtung Westerland enden weiterhin in Elmshorn.

Nach Angaben der Bahn hatte ein Intercity am Montag die Oberleitung abgerissen. Diese sei auf einen Zug der Nordbahn gefallen. Daraufhin war es zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen gekommen. Bis zum späten Nachmittag waren laut Bahn rund 100 Züge betroffen.

Betroffen von dem Oberleitungsschaden waren auch Reisende mit Ziel Heavy-Metal-Festival in Wacken, die mit der Bahn zum Bahnhof nach Itzehoe fahren wollten.