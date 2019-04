Nach Oberleitungsschaden: ICE in Düsseldorf wird evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Oberleitungsschaden am Freitagmorgen muss in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs ein ICE mit etwa 160 Menschen evakuiert werden. Das bestätigte die Deutsche Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Gegen 8.30 Uhr sei eine Oberleitung auf der Strecke kurz vor dem Hauptbahnhof gerissen und auf das Dach des Zuges gefallen, so ein Bahnsprecher. Daraufhin sei Rauch aufgestiegen und Funken geflogen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr. Passagiere seien nicht verletzt worden.