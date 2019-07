Städtebahn Sachsen stellt Betrieb auf all ihren Strecken ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Städtebahn Sachsen hat ohne Ankündigung über Nacht ihren Betrieb auf all ihren Strecken eingestellt und damit am Donnerstag zahlreiche Fahrgäste überrascht. Die Städtebahn betreibt mehrere Linien im Raum Dresden. Das Unternehmen nannte in einer Pressemitteilung am Donnerstag als Grund dafür den Zustand der Trassen, die ihr von der DB Netz AG zur Verfügung gestellt worden sind. Die Bahn zeigte sich verständnislos gegenüber der Maßnahme und wies die Vorwürfe zurück. Auch die große Koalition kritisierte die Stilllegung.

Ein Sprecher der Bahn erklärte am Donnerstag: "Die DB-Verantwortlichen waren in den letzten Jahren wiederholt gesprächsbereit und willens für die Probleme der Städtebahn Sachsen, die mitnichten nur infrastruktureller Art sind, gemeinsam Lösungen zu finden." Daran hätten die Verantwortlichen der Städtebahn zu Lasten der Fahrgäste leider wenig Interesse gehabt. Die Bahn habe am Donnerstag versucht, das Unternehmen zur Klärung zu erreichen - zunächst ohne Erfolg. Auch Pressenachfragen liefen ins Leere.

Wie der Internseite der Städtebahn Sachsen zu entnehmen war, wurde der Bahnverkehr auf allen Strecken komplett eingestellt. Betroffen waren die Strecken: Dresden-Königsbrück (RB 33), Dresden-Kamenz (RB 34), Pirna-Neustadt-Sebnitz (RB 71) und Dresden-Heidenau-Kurort Altenberg (RB 72 und RE 19).

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), Auftraggeber der Städtebahn, wurde von der Maßnahme kalt erwischt: "Wir sind genauso überrascht wie die Kunden", sagte VVO-Pressesprecher Christian Schlemper. Der VVO richtete am Donnerstag einen Ersatzverkehr auf den betroffenen Strecken mit Bussen. Von 2014 bis 2024 sei die Städtebahn beim VVO für den Betrieb der Strecken im Dresden unter Vertrag.

In einer Mitteilung, die der SPD-Fraktion vorliegt, hieß es, dass die Trassen sich in einem "schlechten Pflegezustand" befinden. "Es kam hier sehr häufig und wiederkehrend zu massiven Vegetationsschäden und damit zu Zugkollisionen, die sowohl für die Anlagevermögen, als auch für die Fahrgäste eine nicht unerhebliche Gefährdung darstellen." Trotz jahrelanger Bemühungen seitens der DB Netz AG sei keine nachhaltige Abhilfe geschaffen worden.

Weiterhin gab das Unternehmen an, dass ihm hierdurch seit 2014 Schäden in einem siebenstelligen Euro-Bereich entstanden seien, die in langwierigen und teuren Gerichtsprozessen verfolgt werden müssten und insoweit die Liquidität des Unternehmens massiv belastet hätten.

Die Regierungsparteien zeigten kein Verständnis für die Entscheidung. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Christian Hartmann, erklärte: "Die drastische Entscheidung der Sächsischen Städtebahn GmbH ist für uns nicht nachvollziehbar. Zumal die Geschäftsführung der Sächsischen Städtebahn mit den von ihr beschriebenen Problemen bisher auch nicht auf die CDU-Fraktion zugekommen war."

Ähnlich äußerte sich die SPD und stellte Vermutungen über die Entscheidung an: "Hier soll anscheinend von innerbetrieblichen Problemen abgelenkt werden", sagte Baum.