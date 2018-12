Erste RRX-Züge zwischen Düsseldorf und Kassel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Bahnfahrer können am Wochenende das erste Mal regulär mit Zügen des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) fahren. Von Sonntag an rollen auf der Linie RE 11 zwischen Düsseldorf und Kassel 15 neue Züge - der erste verlässt morgens um 6.10 Uhr den Bahnhof Dortmund. Damit startet die Vorlaufphase eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte in Nordrhein-Westfalen.

Betrieben wird die Linie in Zukunft dann nicht mehr von der Deutschen Bahn, sondern vom Verkehrsunternehmen Abellio. Bis der RRX wie geplant im 15-Minutentakt Köln und Dortmund miteinander verbindet, vergehen aber noch Jahre: Dazu muss zunächst die Strecke aufwendig ausgebaut werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird nicht vor 2030 gerechnet.

Verbesserungen für die Fahrgäste versprechen Bahnbetreiber und Zughersteller schon jetzt: So sollen die Züge mehr Menschen Platz und mehr Komfort bieten. Durch ein vorausschauendes Wartungssystem will Siemens zudem Zugausfälle vermeiden. Zuletzt war bekanntgeworden, dass die künftigen Eigentümer, darunter der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, mit Siemens über kleinere, jedoch nicht sicherheitsrelevante Mängel wie Kratzer und Dellen streitet.

Nach dem RE 11 sollen vier weitere Linien an Rhein und Ruhr mit RRX-Zügen bestückt werden. Neben Abellio beteiligt sich auch National Express ab Juni 2019 an diesem sogenannten Vorlaufbetrieb. Insgesamt wird Siemens 82 Züge liefern und dauerhaft für deren Wartung und Reparatur zuständig sein. Kosten für den Gesamtauftrag: 1,7 Milliarden Euro.