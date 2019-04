Mit Hubschrauber-Hilfe: Baumfällarbeiten an der Marschbahn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bordelum (dpa/lno) - Mit Hubschrauber-Hilfe macht die Bahn zurzeit die Gleise der Marschbahn sturmsicher. Im Bereich des knapp 44 Meter hohen Stollbergs in Nordfriesland wurden am Mittwoch kranke und morsche Bäume gefällt, wie Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis am Mittwoch in Bordelum sagte. Sie standen an einem Hang unmittelbar neben den Gleisen. Insgesamt mussten rund 70 Bäume sowie 160 mit Geäst gefüllte Big-Packs aus dem Gleisbereich geholt werden. Die Kosten für die Aktion wurden auf rund 100 000 Euro beziffert.