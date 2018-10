Stralsund - Berlin: Züge wieder schneller unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund/Berlin (dpa/mv) - Bahnfahrer auf der Strecke zwischen Stralsund und Berlin sollen von Freitag an wieder etwas schneller ans Ziel kommen. Die Fahrtzeit der Züge verkürze sich wegen abgeschlossener Bauarbeiten um 20 Minuten auf rund dreieinhalb Stunden, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Am Gleisknoten Karower Kreuz im nördlichen Berlin waren seit knapp anderthalb Jahren Brücken saniert worden, weshalb die Züge umgeleitet werden mussten. Nun können sie wieder auf direktem Weg fahren, hieß es. Die abgerissenen Brücken waren laut Bahn zuvor mehr als 100 Jahre in Betrieb.