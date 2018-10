Bahn streicht Personenzüge zu Gunsten von Güterverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Wismar (dpa/mv) - Die Bahn hat wegen starker Nachfrage beim Gütertransport den Personenverkehr auf der vielbefahrenen Strecke Schwerin-Wismar eingeschränkt. Bereits seit dem 1. Juli entfallen montags bis freitags jeweils vier Fahrten der RB 17 zwischen den beiden Städten - je zwei pro Richtung, wie die Deutsche Bahn AG am Dienstag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

"Die Strecke Schwerin-Bad Kleinen weiter in Richtung Seehäfen Wismar und Rostock ist durch den aus dem Süden kommenden Güterverkehr stark nachgefragt", hieß es zur Begründung. Wegen der baubedingten Sperrung eines Gleises zwischen Schwerin und Bad Kleinen sei dafür nur eingeschränkt Kapazität.

Das Verkehrsunternehmen DB Regio Nordost und das Land Mecklenburg-Vorpommern als Besteller des Regionalverkehrs hätten deshalb vereinbart, in Richtung Wismar ausgewählte, weniger stark nachgefragte Trassen im Regionalverkehr dem Güterverkehr abzutreten. Ab dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember können den Angaben zufolge wieder beide Gleise genutzt werden. Dann sollen auch wieder alle Verbindungen der RB 17 angeboten werden.

Die Strecke von Schwerin bis Bad Kleinen war seit Januar 2018 ein halbes Jahr wegen Bauarbeiten voll gesperrt, Schienenersatzverkehr fuhr. Zunächst sollte die Sperrung Mitte April enden. Doch ein Moor südlich von Bad Kleinen erforderte eine verbesserte Gründung. Die Strecke Schwerin-Rostock ist eine der meistgenutzten im Personenverkehr des Landes. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hatte deshalb im Juli auf fahrplantreue Zugverkehre in der noch kommenden Bauzeit gehofft - was so nicht ganz eingetreten ist.