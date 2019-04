Bahn investiert in Lärmschutz in NRW für Kritiker zu wenig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Die Deutsche Bahn sieht sich auf einem guten Weg beim Kampf gegen Lärmbelästigung an Zugstrecken in Nordrhein-Westfalen. Im vergangenen Jahr habe man hierfür mehr als 16 Millionen Euro investiert, teilte die Bahn mit. Rund 550 Wohnungen seien 2018 gegen Lärm gedämmt worden. Zudem baute die Bahn ihren Angaben zufolge etwas mehr als neun Kilometer Schallschutzwände. Das waren allerdings nur etwa halb so viel wie im Jahr zuvor. "Das ist deutlich weniger als notwendig wäre", urteilte Gerd Kirchhoff, Vorsitzender des Bündnisses "BIN gegen Bahnlärm" aus Bad Honnef.

Das Problem am Bahn-Programm "Lärmsanierung" sei, dass Schutzmaßnahmen nur an Strecken durchgeführt würden, an denen es "wesentliche bauliche Veränderungen" gebe, kritisierte Kirchhoff. Deshalb fielen zahlreiche Anwohner unsanierter Bestandsstrecken durchs Raster. Dabei sei Lärm fraglos gesundheitsschädlich. "Wenn er zu blutigen Verletzungen führen würde, dann wäre längst mehr passiert", sagte Kirchhoff.

Die Deutsche Bahn will den Zuglärm bis 2020 gegenüber 2008 halbieren. "Wir werden unser Versprechen einlösen", sagte der Lärmschutzbeauftragte der Bahn, Andreas Gehlhaar. Dafür gebe es eine Zwei-Säulen-Strategie: Dazu gehörten Schallschutzmaßnahmen an den Strecken und die Umrüstung der Güterwaggons. Seit 2001 hat die Bahn nach eigenen Angaben in NRW 400 Gleiskilometer lärmsaniert.