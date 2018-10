Kesselwagen blockieren Bahnstrecke bei Berga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berga (dpa/sa) - Auf der Zugstrecke bei Berga (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind zwei Kesselwagen eines Güterzugs entgleist. Es komme zu Behinderungen zwischen Halle und Kassel, erklärte ein Bahnsprecher am Dienstag. Fahrgäste müssten auf Busse umsteigen. Ein Kran sollte die entgleisten Wagen in die Schienen setzen. Das geschehe vermutlich am Dienstagabend, hieß es.

Verletzt wurde niemand. Zudem sei keine Flüssigkeit aus den Kesseln gelaufen; um was es sich handelt, konnte zunächst nicht gesagt werden. Wieso die Wagen in der Nacht zu Dienstag entgleisten, blieb vorerst unklar. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" online über den Unfall berichtet.