Sixt verschmilzt Autovermietung und Carsharing

München (dpa) - Viel Bewegung bei den Carsharing-Diensten: Der Autovermieter Sixt startet jetzt sein eigenes Carsharing und vernetzt alle Angebote auf einer App. Strategievorstand Alexander Sixt sagte: "Mit Sixt Share starten wir nicht einfach noch eine Carsharing-Marke, sondern definieren durch die Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing eine neue Produktkategorie." Sixt hatte seine Anteile an DriveNow vor einem Jahr an seinen damaligen Partner BMW verkauft. BMW hat sich kürzlich mit dem Carsharing-Dienst von Daimler, Car2Go, zu Share Now zusammengetan.