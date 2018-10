Osterloh: Diesel-Einigung gut für sichere Jobs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh sieht in der Diesel-Einigung der Bundesregierung eine gute Nachricht für die Job-Sicherheit in der Branche. Vor allem sei ein einseitiger Weg mit der Verpflichtung zu pauschaler Hardware-Nachrüstung vom Tisch, sagte Osterloh am Dienstag. Diese Verpflichtung hätte nur die deutschen Hersteller getroffen, betonte er. "Das ist eine gute Nachricht für die Sicherheit unserer Arbeitsplätze."

Die Koalition hatte sich zuvor in Berlin auf ein Konzept geeinigt, wonach den Besitzern älterer Diesel in Regionen mit besonders schmutziger Luft Umtauschprämien sowie Hardware-Nachrüstungen angeboten werden sollen. Wollen Fahrer von Euro-5-Dieselautos eine Nachrüstung, erwartet der Bund demnach "vom jeweiligen Automobilhersteller, dass er die Kosten hierfür einschließlich des Einbaus übernimmt". Die Haftung sollen die Nachrüstfirmen übernehmen.