Kosten müssen sinken: Sorgen um VW-Transporterwerk

Hannover (dpa) - Die mögliche Kooperation der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge mit dem Rivalen Ford sorgt laut "Handelsblatt" für Unruhe im Transporterwerk Hannover. Teile der Transporterproduktion könnten künftig in das türkische Ford-Werk in der Nähe von Istanbul verlagert werden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Nach dpa-Informationen hat der neue Nutzfahrzeugchef Thomas Sedran bei seiner Vorstellung vor einigen Tagen darauf hingewiesen, dass die Kosten gesenkt werden müssten. Zu den möglichen Kooperationsmodellen zählten demnach der übernächste VW-Bus "Bulli" T8 und der Ford-Transporter. Volkswagen kommentierte dies nicht.

Betriebsratschefin Bertina Murkovic zog beim Stabwechsel vom bisherigen Nutzfahrzeugchef Eckhard Scholz zu Sedran klare Grenzen: "Auch wir wollen Erfolg", sagte sie nach dpa-Informationen, "allerdings nicht, damit das Geld zu den Ohren wieder raus kommt, sondern damit auch noch nachfolgende Generationen hier arbeiten können." Unter dieser Voraussetzung sei der Betriebsrat zu guter Zusammenarbeit bereit.

Im Juni war bekanntgeworden, dass Volkswagen seine Kräfte bei der Entwicklung von Nutzfahrzeugen mit dem US-Hersteller Ford bündeln will. Gegenseitige Beteiligungen sind aber nicht geplant. Ziel einer Kooperation wäre es vor allem, Kosten in Entwicklung und Produktion zu sparen - auch vor dem Hintergrund steigenden Regulierungsdrucks. Neue EU-Regeln stellen die Transporter-Hersteller in Europa vor große Herausforderungen: Ab 2020 gelten für sie schärfere Grenzwerte beim CO2-Ausstoß.