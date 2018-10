Wetterdienst: Erster Feinstaubalarm ab Montag wahrscheinlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Gleich zu Beginn der neuen Feinstaubalarm-Saison steht Stuttgart der erste Alarm bevor. "Der Luftmassenaustausch in der Atmosphäre ist schlecht", sagte Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Samstag in Stuttgart. Demnach sei ein Auslösen des Feinstaubalarms ab Montag wahrscheinlich. Die Stadt werde darüber voraussichtlich am heutigen Samstag entscheiden, hieß es.

Feinstaubalarm wird in Stuttgart seit Anfang 2016 immer von Mitte Oktober bis Mitte April ausgerufen, wenn Meteorologen über mehrere Tage einen geringen Luftaustausch voraussagen. Schadstoffe wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid können dann nicht abziehen. Autofahrer sind dann an Tagen mit besonders hoher Belastung zum freiwilligen Umstieg auf Bus oder Bahn aufgerufen.

Unmittelbar vor dem möglichen Feinstaubalarm blieb die Luftbelastung am besonders betroffenen Neckartor aber noch deutlich unter dem erlaubten EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Wie aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am Samstag hervorging, lag die mittlere Feinstaubkonzentration dort am Freitag bei 38 Mikrogramm.