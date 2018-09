Porsche steigt bei Schweizer Display-Spezialisten ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche steigt als Investor bei dem auf Display-Technologie spezialisierten Schweizer Unternehmen WayRay ein. Die Firma entwickelt sogenannte holographische Head-Up-Displays, die zum Beispiel Navigationsanzeigen ins Blickfeld des Fahrers projizieren können. Wie viel Porsche investiert, wurde am Dienstag nicht mitgeteilt. Die gesamte Finanzierungsrunde, an der sich neben einigen Fonds auch der Autohersteller Hyundai und der Elektronikkonzern JVC Kenwood beteiligten, hatte ein Volumen von etwa 69 Millionen Euro. Auch die milliardenschwere Online-Handelsplattform Alibaba aus China gehört zu den WayRay-Investoren.

Porsche arbeitet - wie andere Hersteller - an der Entwicklung zusätzlicher digitaler Dienste abseits des Kerngeschäfts. Die WayRay-Technologie biete die Möglichkeit, auch solche Angebote im Blickfeld von Fahrer und Beifahrer anzeigen zu lassen, hieß es. WayRay hat den Angaben zufolge rund 250 Mitarbeiter und außer dem Hauptsitz in Zürich auch Büros in Russland, China und den USA.