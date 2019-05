Porsche kauft Mehrheit an Softwarespezialisten Cetitec

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Volkswagen-Tochter Porsche übernimmt die Mehrheit an dem Software-Unternehmen Cetitec. Das 2012 gegründete Unternehmen beschäftige rund 100 Mitarbeiter und sei auf die Entwicklung von Software zur Vernetzung im automobilen Umfeld spezialisiert, teilte Porsche am Donnerstag in Stuttgart mit. Damit reagiert der Autobauer auf den immer höheren Stellenwert und die wachsende Komplexität von Software und Elektronik im Fahrzeug. Weder über die Höhe des erworbenen Anteils noch den dafür bezahlten Kaufpreis wollte ein Porsche-Sprecher eine Aussage machen. Beide Unternehmen arbeiten seit mehreren Jahren zusammen.