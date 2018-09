Hanomag-Liebhaber treffen sich mit ihren alten Schätzchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sehnde-Wehmingen (dpa) - Rund 120 Oldtimer des früheren Traditionsunternehmens Hanomag sind am Wochenende in Sehnde bei Hannover zusammengekommen. Aus ganz Deutschland reisten Liebhaber mit ihren Landmaschinen, Personen- und Lastwagen sowie Zugmaschinen an. "Wir haben auch einen sehr schönen Straßenhobel hier, eine historische Baumaschine", sagte Horst-Dieter Görg vom Verein Hanomag IG am Sonntag. Ihm zufolge bewunderten mehrere hundert Besucher die historischen Automobile.

Noch bis 7. Oktober ist zudem im Hannoverschen Straßenbahn-Museum in Sehnde die Schau "90 Jahre Hanomag-Kommissbrot" zu sehen. Das kuriose Gefährt - eigentlich "2/10 PS" - wurde Ende 1924 auf der Automobilausstellung in Berlin vorgestellt und wurde bis 1928 produziert. Es gilt als erster in Europa am Fließband produzierter Kleinwagen.