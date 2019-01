Faszination Oldtimer: Saarländer sammelt Kleinstwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

St. Ingbert (dpa/lrs) - Vom Goggo über die Isetta bis zum Messerschmitt Kabinenroller: Stefan Voit im saarländischen St. Ingbert hat dutzende Kleinstwagen gesammelt, die Deutschland einst mobil machten. "An den Autos fasziniert mich, dass sie oft von einer einzigen Person entwickelt, konstruiert und gebaut worden sind", sagt der Ingenieur. Und zwar meistens aus einem Motorradmotor. "Das ist für mich wahre Ingenieurskunst."

Viele hatten noch keinen Rückwärtsgang. Wie sein Lieblingswagen aus dem Jahr 1949: ein roter Kleinschnittger, mit dem er heute noch gelegentlich im Stadtverkehr unterwegs ist. Statt rückwärts zu fahren, hebe man dieses rund 150 Kilogramm leichte Auto einfach am Heck an und drehe es in die gewünschte Richtung, sagt Voit.

Die besondere Sammlung hat der 75-Jährige in den vergangenen 25 Jahren aus ganz Deutschland und Frankreich zusammengetragen. Viele Stücke stammten aus Nachlässen: Er hat sie liebevoll restauriert. Der Wert der Autos sei schwer zu beziffern. Manche Gefährte seien ein paar zehntausend Euro wert, andere wie der TG 500 - der im Volksmund "Tiger" genannt wurde - liegen bei mehr als 100 000 Euro.

Die private Sammlung in einer großen Halle in St. Ingbert ist auf Anfrage zu besichtigen. Der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes zufolge gab es 2018 in Deutschland gut 477 000 Fahrzeuge und Anhänger, die mindestens 30 Jahre alt waren und damit als Oldtimer galten. Dabei handelte es sich um Gefährte, die mit einem Historienkennzeichen im Straßenverkehr unterwegs sein durften.