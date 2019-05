Zulieferer unterschätzen Auswirkungen der E-Mobilität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reinsberg (dpa/sn) - Ein Großteil der Automobilzulieferer in Sachsen unterschätzt bislang Tempo und Ausmaß des Wandels hin zur Elektromobilität. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des sächsischen Wirtschaftsministeriums. "Die Stimmung ist besser als die Lage", sagte Werner Olle vom Chemnitz Automotive Institute (CATI) am Mittwoch in Reinsberg. Ein Grund: Der Wandel sei auf der Straße mit derzeit 1,8 Prozent Neuzulassungen für Elektroautos noch nicht sichtbar.

Ab 2025 sollen jedoch rund 30 Prozent der in Deutschland produzierten Fahrzeuge einen E-Antrieb haben. Darauf müssten sich die rund 750 Zulieferer in Sachsen mit derzeit etwa 75 000 Mitarbeitern schon heute einstellen, so Olle. Mit einer Roadshow will das Automobilzuliefernetzwerk AMZ die Unternehmen dafür sensibilisieren.