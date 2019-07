Vorerst keine Fahrverbote in Mainz: Umwelthilfe will prüfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Angesichts tendenziell rückläufiger Stickstoffdioxid-Werte (NO2) wird die Stadt Mainz vorerst keine Fahrverbote verhängen. Das kündigte Umwelt- und Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) am Donnerstag an. Die Stadt sei der Auffassung, dass ergriffene und noch geplante Maßnahmen den Wert perspektivisch unter den europäischen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft drücken werden. "Wir wollen zeigen, dass wir drunterkommen." Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeigte sich skeptisch.

Die Stadt geht nach eigenen Angaben davon aus, den Grenzwert bis Ende 2019 einhalten zu können. Das hatte sie auch schon während einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Mainz im Oktober 2018 angekündigt. Seinerzeit ging es um eine Klage der DUH, wegen der seit Jahren überschrittenen Grenzwerte vor allem an der meistbelasteten Messstation an der Mainzer Parcusstraße.

Die Verwaltungsrichter entschieden, dass in Mainz bis zum 1. April 2019 ein neuer Luftreinhalteplan mit weiteren Maßnahmen für saubere Luft in Kraft treten muss. Auch machte das Gericht die Vorgabe, dass - sofern der Grenzwert in den ersten sechs Monaten 2019 nicht eingehalten wird - zum September weitere Maßnahmen angeordnet werden müssen, auch Fahrverbote - unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit.

Daraufhin besserte Mainz seinen Luftreinhalteplan nach, der nun seit April geltende umfasst ein mehrstufiges Konzept für mögliche zonale Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge. Am Donnerstag präsentierte die Stadt die NO2-Messwerte für das erste Halbjahr 2019. Für die sechs Monate insgesamt lagen diese an der im Fokus stehenden Parcusstraße bei 42 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - also zwei Mikrogramm über dem Grenzwert. 2018 waren es noch 47 Mikrogramm gewesen.

Der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir sehen keine Einhaltung" - und zwar weder an der Parcusstraße, noch bei einigen sogenannten Passivsammlern an anderen Stellen der Innenstadt. Resch verwies auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs EuGH aus der vergangenen Woche. Der hatte befunden, dass Schadstoff-Messstationen so aufgestellt werden müssen, dass ihnen keine Grenzwert-Überschreitungen entgehen (Rechtssache C-723/17). Jede Messstation zähle, schon einzelne Grenzwertüberschreitungen verstießen gegen EU-Recht.

Resch sagte, die DUH werde sich die Situation in Mainz genau anschauen und weitere Schritte prüfen. Die Stadt erfülle nach Auffassung der Umwelthilfe die Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht.

Eder geht nach eigenen Angaben von weiteren juristischen Schritten der DUH aus. Dabei sei in den vergangenen sieben Monaten - zwischen Dezember 2018 und Juni 2019 - der Grenzwert an der Parcusstraße nur zwei Mal überschritten worden: knapp mit 42,1 Mikrogramm im Juni und deutlich im Februar mit 56,8 Mikrogramm. Letzteres habe an einer seltenen Inversionswetterlage mit geringem Luftaustausch gelegen. Mainz weise deutlichere Rückgänge auf als die Nachbarstadt Wiesbaden, die von der DUH gelobt worden sei, sagte Eder. "Das verstehe ich nicht."

In Mainz zeigten sich auch an Passivsammlern zum Teil drastische Rückgänge der NO2-Werte, betonte die Dezernentin. Sie listete von der Stadt ergriffene Maßnahmen auf, wie etwa die Umrüstung der Busse, die Anpassung der Ampelschaltungen für einen besseren Verkehrsfluss, die Umstellung eines Touristenbähnchens auf E-Antrieb oder das Lkw-Verbot auf der vielbefahrenen Rheinstraße.

Andere Maßnahmen hätten sich verzögert. So sei es schwierig, Verkehrsplaner zu finden, denn viele Städte suchten solches Personal. Zudem ließen weniger strenge Landesvorgaben für Carsharing-Stationen auf sich warten. Ein erster Gesetzentwurf des FDP-geführten rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums sieht vor, dass solche Stationen künftig nicht mehr nur an Bundesstraßen oder auf Privatflächen stehen dürfen, sondern auch an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen. Zu dem Entwurf werden aber noch Verbände angehört.

Eder sagte, ihr sei sehr daran gelegen, die NO2-Werte in der gesamten Stadt unter den Grenzwert zu bekommen. Sie sei optimistisch, dass das gelinge. Sollte sich später doch zeigen, dass die Werte stagnierten, seien Fahrverbote nach wie vor "Ultima Ratio", sagte sie.